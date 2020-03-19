Украина Погода сошла с ума, снег и шторм снова обрушатся на Украину: о тепле можно забыть

2020-03-19 21:30 450
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В Украину может нагрянуть зима со снегом и морозами

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, украинцам стоит следить за прогнозом погоды, так как в ближайшие дни их могут ждать неприятные сюрпризы.

В пятницу, 20 марта, украинцы смогут насладиться теплом, но воздушные массы уже будут холодными. Температура воздуха по стране будет держаться в пределах 9-14 градусов тепла. По словам синоптика, в пятницу на Западе и Юге страны пройдут дожди.

 

Она отметила, что к 22-23 марта погода в Украине может резко испортиться. Диденко напомнила, как в это время в 2013 году были рекордные снегопады. По словам синоптика, к выходным в Украину придет существенное похолодание. Антициклон Юрген будет оттеснять тепло с территории Украины. Возможен снег,  дождь и сильный ветер.

Холодать начнет в субботу, 21 марта. Южные и восточные регионы в субботу еще порадуются солнышку, но в дальнейшем их, как и всю Украину, ждут осадки в виде дождя и снега. Кроме этого, прогнозируется усиление ветра до штормовых значений.

Диденко предупреждает, что ночью украинцев ждет минусовая температура. Холодная погода продержится в Украине около недели и только к следующим выходным воздух начнет постепенно прогреваться.

Отметим, что ранее народный синоптик Леонид Горбань предупреждал украинцев, что в середине марта в Украину еще придет зима. Похоже, что его прогнозы станут реальностью и мы наконец-то увидим снег. Кстати, он же обещал, что май в Украине будет очень жарким и засушливым.

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