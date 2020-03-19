Коронавирус До 51 тыс. штрафа: как будут наказывать за увольнение во время карантина

2020-03-19 19:00 213
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Руководителям, которые будут незаконно увольняют работников во время карантина, грозит штраф в 51 тыс. грн.

Также их могут отправить на исправительные работы, сообщили в Министерстве внутренних дел.

В случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию.

— Когда человека принимают на работу и заключают с ним договор, прописаны определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе им придется отвечать за такие действия, — говорит начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

В полиции заверили, что оперативно будут реагировать на нарушения трудового законодательства и будут привлекать нарушителей к ответственности.

Напомним, во время карантина полиция будет контролировать передвижение людей в общественном транспорте. Тех, кто будет ездить без масок и в переполненных маршрутках, могут штрафовать.

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