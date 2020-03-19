Коронавирус В Украине подтвержден 21 случай коронавируса

2020-03-19 22:30 144
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Минздрав зафиксировал три новых случая заражения коронавирусом: один - в Киеве, один - в Житомирской области и впервые два больных в Днепропетровской области.

По состоянию на 20:00 19 марта лабораторно подтверждены 21 случаи инфицирования COVID-19 в Украине, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и Киев (2).

По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская - 2, Житомирская - 1, а также один случай подтвержден в столице.

Отметим, что за 19 марта в Украине официально зарегистрировали пять инфицированных COVID-19.

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