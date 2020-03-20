Коронавирус Не время для встреч: Трамп из-за угрозы заражения отменил саммит лидеров G7

2020-03-20 10:41 102

Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран G7, которая должна была состояться в июне на территории США, из-за вспышки коронавируса.

При этом есть вероятность, что саммит проведут по видеосвязи.



"Саммит лидеров G7, который США должны были провести в июне в Кэмп-Давиде, теперь будет проходить в режиме видеоконференции", − сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Напомним, в G7 входят США, Германия, Канада, Франция, Италия, Япония и Великобритания. Ранее лидеры стран Большой семерки назвали коронавирус трагедией и договорились обмениваться информацией в режиме реального времени.

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