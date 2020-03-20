Коронавирус "Тестировать всех подряд невозможно" - медики призвали украинцев без надобности не обращаться в больницы

2020-03-20 21:36 180
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В Украине больше инфицированных коронавирусом, чем показывает официальная статистика, но такая ситуация наблюдается во всем мире. 

"Возможно, это было сто лет назад, когда была пандемия "испанского" гриппа. Поэтому все меняется очень быстро. Наши знания об этом возбудителе, его свойствах, насколько он заразен на сегодня только изучают и поэтому спрогнозировать что-то очень сложно. Поэтому была объявлена пандемия. И правильно была объявлена", − заявила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская.

Медик признала, что с такой пандемией не сталкивалось ни одно поколение. К ситуации с распространением коронавируса можно подготовиться только путем минимизации рисков заражения и введением ограничительных мер.

"Как мы можем подготовиться, если мы ничего не знаем об этом вирусе? У нас нет ни средств специфического лечения, ни специфической профилактики для этого возбудителя. Мы можем подготовиться только путем минимизации рисков заражения и путем ограничительных мер. Беспрецендентные меры как в Китае никто повторить не может. Может быть только Япония", − отметила врач.

Также она подчеркнула, что некорректно сравнивать данные смертности от гриппа и коронавируса.

"Это оценочные данные, полученные путем математического моделирования. Относительно коронавируса мы получим такие данные только через полтора года", − пояснила инфекционист.

Голубовская призвала людей, которые чувствуют себя здоровыми и не имели контактов с потенциальными больными, не идти в инфекционные больницы, чтобы провериться на наличие коронавируса. Ведь именно там они могут заразиться, не соблюдая определенных правил.

"Всех тестировать невозможно. Люди в панике, я понимаю. Паника везде. Когда происходит чрезвычайная ситуация, в слабых странах, как наша, где люди привыкли только на себя рассчитывать, нужна поддержка государства. Тестировать всех подряд невозможно, потому что подобное позволить не могут даже США, и там не хватает тест-систем", − подытожила специалист.

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