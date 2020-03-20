Коронавирус Карантин в Киеве могут продлить - в КГГА допускают осложнение ситуации с COVID-19

2020-03-20 20:28 192

В Киеве могут продлить карантин, если количество заболевших будет увеличиваться. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью "РБК-Украина".

"Все будет зависеть от того, насколько мы сознательно будем относиться к тем мерам, которые сегодня внедрены.

Если мы будем безответственно относиться, например, отпускать детей в компьютерный клуб, то ситуация будет совсем другая. И в таком случае прогнозировать, когда закончатся ограничительные меры, сложно", - говорится в сообщении.

Если установленные правила будут соблюдать, то карантин завершится в начале апреля.

Напомним, сегодня КГГА приняла решение о внедрении на территории Киева режима чрезвычайной ситуации.

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