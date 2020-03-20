Коронавирус В Евросоюзе прекратили выпуск авто из-за пандемии коронавируса

2020-03-20 15:37 63

В странах Европы приостанавливается производство автомобилей на фоне распространения пандемии коронавируса COVID-19. Об этом объявили практически все крупные автопроизводители.

Чешский автопроизводетель Skoda закрыл три своих завода в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби минимум на две недели – до 6 апреля.

Как сообщила пресс-служба компании, такое решение было принято после заражения трех сотрудников коронавирусом. В компании заверили, что на время остановки предприятий рабочим будет выплачиваться денежная компенсация: в период с 19 по 29 марта – 70% от заработной платы, с 30 марта по 5 апреля – 75%.

"Поскольку в одной только Чешской Республике работают 37 тысяч сотрудников, наша ответственность выходит далеко за пределы ворот заводов. Необходимо сделать все возможное, чтобы замедлить распространение вируса, защитить и помочь тем, кто будет особенно поражен, пожилым людям и людям с нарушениями здоровья. Кроме того, каналы продаж на большинстве рынков также рухнули из-за правительственных мер", – заявил генеральный директор Skoda Auto Бернхард Майер.

При этом все заводы SAIC Volkswagen в Китае (за исключением Чанши), где производятся автомобили Skoda, возобновили работу.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше