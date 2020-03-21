Коронавирус За день COVID-19 заболели более 30 тысяч человек

2020-03-21 15:00 273
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Только в Италии и США за сутки выявили почти 11 тысяч случаев заражения. За сутки в мире выздоровели более 2200 человек.

За минувшие сутки коронавирусом COVID-19 в мире заболели более 30 тысяч человек, скончались - почти 1400. Об свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, опубликованные на сайте Gis and Data.

По состоянию на утро 20 марта в мире коронавирусом COVID-19 заразились 244523 человек, выздоровели 86031, скончались 10030.

Тогда как на утро 21 марта, в мире зарегистрированы 275 429 подтвержденных случаев заболевания, из них 11 397 – летальные, выздоровели 88 252 человек.

Больше всего новых случаев в Италии и США. В Штатах за сутки количество больных коронавирусом увеличилась на 5379 человек, 44 умерли. В Италии - 5359 подтвержденных случаев, 627 человек умерли.

В Испании - 21 571 случаев, умерли 1093; Германии - 19 848, умерли 68; Франции - 12 632, умерли 450 больных.

Наибольший прирост тех, кто выздоровел за сутки наблюдается в Иране (1035 человек). За ним следуют Китай (731), Испания (488), Германия (67), Япония (41).

При этом данные ВОЗ значительно отличаются. По информации организации, число заболевших коронавирусом в мире превысило 234 тысяч человек, скончались около 10 тысяч.

Также в ВОЗ отмечают скорость распространения коронавируса. Для заболевания первых 100 тысяч понадобилось три месяца, а для следующих ста - менее двух недель.

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