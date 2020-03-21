Коронавирус Въезды в Черновцы блокируют бетонными блоками

2020-03-21 16:30 204
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Все въезды-выезды из города будут перекрыты. В области зарегистрированы 25 случаев коронавируса из 41 в Украине.

По распоряжению мэра Черновцов Алексея Каспрука все въезды и выезды из города закроют в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Управлению патрульной полиции в Черновицкой области организовать с 20.03.2020 до стабилизации в г. Черновцы эпидемиологической ситуации полное перекрытие движения транспорта на въезд/выезд в г. Черновцы (объездное кольцо Магала на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и В. Александри)", - говорится в документе.

Дороги поручили перекрыть бетонными блоками.

Также запрещено детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей.

"Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока", - сказал Каспрук в видеообращении.

С понедельника в городе также будут приостановлены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры. Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.

Кроме того, Каспрук обратился к президенту, премьер-министру и секретарю СНБО с просьбой о введении на территории области чрезвычайного положения.

По его словам, количество заболевших будет расти и необходимо ужесточить меры контроля над ситуацией, что позволит сделать введение чрезвычайного положения.

 

По последним данным, в Черновицкой области уже 25 случаев заболевания коронавирусом: 11 человек в селе Колинковцы Хотинского района, 7 в селе Брусника Кицманского района, и по одному человеку в городе Хотине, в селе Топоровцы Новоселицкого района, в селе Лужаны Кицманского района, в городе Черновцы и в селе Иживцы Сторожинецкого района.

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