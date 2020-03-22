Коронавирус Коронавирус обнаружили у еще одного депутата Рады

2020-03-22 00:06 261
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Депутат Верховной Рады Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус, заявил, что у его коллеги депутата от группы "Довіра" Сергея Вельможного и его сына подтвердили коронавирус.

Об этом Шахов заявил в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Член моей команды Сергей Вельможный с сыном тоже попали в больницу. Тоже в Новоалександровскую привезли. Подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, чтобы не было пневмонии. Это очень важно", - сказал он.

Как сообщил нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале, 16 марта нардеп Вельможный находился на согласительном совете ВР вместе с главами всех фракций.

 

Вельможный был избран по 112 округу (Луганская область), член комитета по правовой политике. В прошлом созыве он был помощником Шахова и руководителем его благотворительного фонда.

При этом случай с Вельможным может иметь для Рады куда более опасные последствия, чем с Шаховым, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Вельможный был на заседании 17 марта в Раде. И контактировал со многими депутатами. На согласительном совете 16 марта он тоже был. А затем был ещё на заседании правового комитета, то есть, уже будучи зараженным общался с несколькими десятками депутатов минимум.

В свою очередь Вельможный отрицает, что у него подтвердили коронавирус.

"Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19 меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что зараженного коронавирусом народного депутата Сергея Шахова госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве. Шахов рассказал, что у него обнаружили незначительную пневмонию.

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