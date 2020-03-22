Коронавирус Эксперт дал прогноз по курсу доллара в Украине

2020-03-22 12:30 318
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Курс доллара к гривне продолжит рост на этой неделе, считает аналитик. Американская валюта на межбанке может торговаться около 27,7-27,8 гривен.

В течение новой недели ожидается рост курса доллара к гривне. В частности, наличный доллар в банках может торговаться на уровне 27,7-28 гривен за один "зеленый". Об этом сообщил Вадим Иосуб, аналитик Альпари, в комментарии РБК-Украина.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7-28,0 грн", - сообщил он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,6-7,5%.

Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,86 грн до 27,80 грн (+7,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 2,4% до 3,3% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

При этом понедельника по четверг доллар сильно и устойчиво дорожал. Но уже в пятницу, благодаря интервенциям НБУ, доллар откатил назад, полностью отыграв рост за четверг, рассказал аналитик.

Отметим, что 20 марта Нацбанк впервые за две недели укрепил гривну. Регулятор снизил курс американской валюты на семь копеек, а официальный евро подешевел почти на 46 копеек.

Также 20 марта наличный доллар прекратил рост. Курс американской валюты начал немного снижаться накануне, до этого доллар рос с 10 марта.

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