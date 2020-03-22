Коронавирус Сколько человек заболели коронавирусом в Украине по данным МОЗ на утро 22 марта

2020-03-22 13:30 744
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По состоянию на утро 22 марта, по данным МОЗ в Украине выявили 47 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Их подтвердили в лабораториях. При этом трое человек умерли, один уже выздоровел и выписан из больницы.

По регионам ситуация такая:

Черновицкая область - 25 человек (10 выявили в Центре общественного здоровья Украины и 15 в региональной лаборатории, один случай летальный);

Киев - 9 человек (6 из них выявили за последние сутки);

Киевская область - 4 человека (среди них депутат Шахов и его супруга);

Житомирская область - 2 человека (один случай летальный);

Донецкая область - 1 человек;

Ивано-Франковская область - 2 человека (один случай летальный);

Тернопольская область - 1 человек;

Днепропетровская область - 2 человека;

Львовская область - 1 человек.

Напомним, что 21 марта в мире Covid-19 заразились - 301 552 человека, умерли - 12 955 человек, выздоровели - 94 625. Больше всего пострадавших в Италии, Китае, Испании, Иране.

Также мы писали, что СНБО может собраться в ближайшие дни, чтоб обсудить введение чрезвычайного положения в Украине.

А в Черновицкой области на карантин отправили целое село, где зафиксировали 11 случаев заражения. В последнее время там больше сотни человек вернулись с работы в Европе.

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