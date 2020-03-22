Коронавирус В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом

2020-03-22 21:46 45
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В Украине состоянием на вечер 22 марта подтвердили 63 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который пришел из Китая. Кроме того, есть 114 подозрений на заражение за последние сутки.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24" вечером в воскресенье, 22 марта.

"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал он.

Всего за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.

Напомним, что по состоянию на утро 22 марта, по данным МОЗ в Украине выявили 47 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Их подтвердили в лабораториях. При этом трое человек умерли, один уже выздоровел и выписан из больницы.

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