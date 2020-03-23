Коронавирус Нацбанк добивается запрета на операции с наличными на время карантина

2020-03-23 11:42 285
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Национальный банк Украины предлагает перевести все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и другие в безналичную форму, говорится в письме НБУ “О режиме работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса”.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Национальный банк с этой целью обратится с письмом к Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления.

НБУ предлагает "перевод всех организаций, предприятий, физических лиц - получателей денежной помощи и т. п. из средств государственного и местных бюджетов - на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций па выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками".

Напомним, ранее НБУ сообщил, что во всех банковских отделениях начнут мерять температуру клиентам.

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