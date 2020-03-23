Коронавирус Греция вводит комендантский час - начались массовые аресты нарушителей карантина

2020-03-23 11:15 264
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В Греции вводят комендантский час в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом.

Так, уже сегодня  движение в стране будет ограничено. На улицы будут допускаться только те, кто идет на работу или возвращается с работы, делает покупки в магазине или покупает лекарства, посещает врача.

"Возможно, это последний шаг, который должен быть сделан быстро... Мы не должны доходить до того момента, когда нам придется выбирать, кто живет, а кто умирает", - сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Отмечается, что накануне Греция подтвердила 94 новых случая заболевания, что стало самым большим скачком в течение одного дня. Общее число случаев заболевания увеличилось до 624.

Ранее в Греции наказали нарушителей мер карантина. Полиция арестовала более 140 человек, которые, несмотря на запрет, открыли кафе, таверны и парикмахерские.

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