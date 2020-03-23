Украина Главный украинский аэропорт на карантине - Борисполь закрыл терминал F

2020-03-23 12:43 168

В международном аэропорту Борисполь закрыли терминал F. Об этом говорится на сайте аэропорта.

"С целью повышения безопасности пассажиров и персонала чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы международного сообщения (прилет) будут переведены из терминала F в терминал B", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Международный аэропорт Борисполь закрыл основной терминал D для оптимизации деятельности и в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

Согласно распоряжению Кабинета министров от 14 марта 2020 года № 287-р, Украина временно закрыла международное регулярное пассажирское сообщение с 17 марта 00.00 по киевскому времени до 3 апреля 2020 года.

Всего в Украине уже зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, в том числе 3 летальных.

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