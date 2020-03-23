Коронавирус Коронавирус "расползается" Украиной: какие области уже заражены

2020-03-23 20:00 1062
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На данный момент случаи заражения коронавирусом в Украине обнаружены в семи областях и городе Киеве.

Об этом сообщает Центра общественного здоровья Украины.

В частности, за последние сутки выявлены новые случаи в следующих областях: Днепропетровская область - 2; Донецкая область - 1; Житомирская область - 2 (1 летальный); Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный); из которых 3 - за последние сутки; Киев - 29, из них 20 - в течение суток; Киевская область - 5, 1 в течение суток; Львовская область - 2, из них один в течение этих суток; Тернопольская область - 1; Черновицкая область - 25 (1 летальный); Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.

Что касается первого зараженного в Черкасской области, то больной находится в удовлетворительном состоянии.

"Он находится под постоянным наблюдением врачей инфекционного отделения Уманской городской больницы. Медики действуют согласно отработанному алгоритму Минздраве. Инфекционный бокс оснащен всем необходимым оборудованием", - сообщил на своей Facebook-странице Роман Боднар.

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