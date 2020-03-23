Пандемия коронавируса спровоцировала новую волну запретов и ограничений в Украине, которые на этот раз почувствуют все
Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Так, на внеочередном заседании чиновники ввели Чрезвычайное положение в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Теперь количество регионов, в которых введен режим ЧП, вырос до девяти.
Кроме того, до первого июня будет запрещен экспорт этилового спирта. На предприятиях, где его изготовляют, теперь будут специальные посты контроля – они будут контролировать, куда и кому отгружают спирт.
В то же время, правительство разрешило лицензиатам, на период карантина, дистанционную торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами.
При этом обычных граждан ждет неприятный сюрприз – с полудня 24 марта запрещается выезжать из страны с туристической целью.
«Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, – будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств», - говорится в сообщении.
До этого мы писали, что специалисты зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Черкасской области. Инфицированный уже находится под наблюдением медиков.
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