Коронавирус Карантин в Украине максимально ужесточают с 24 марта: полный список запретов и новых ограничений

2020-03-23 18:30 642

Пандемия коронавируса спровоцировала новую волну запретов и ограничений в Украине, которые на этот раз почувствуют все

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Так, на внеочередном заседании чиновники ввели Чрезвычайное положение в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Теперь количество регионов, в которых введен режим ЧП, вырос до девяти.

Кроме того, до первого июня будет запрещен экспорт этилового спирта. На предприятиях, где его изготовляют, теперь будут специальные посты контроля – они будут контролировать, куда и кому отгружают спирт.

В то же время, правительство разрешило лицензиатам, на период карантина, дистанционную торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами.

При этом обычных граждан ждет неприятный сюрприз – с полудня 24 марта запрещается выезжать из страны с туристической целью.

«Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, – будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств», - говорится в сообщении.

До этого мы писали, что специалисты зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Черкасской области. Инфицированный уже находится под наблюдением медиков.

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