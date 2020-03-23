Коронавирус Эксперты рассказали об основных симптомах коронавируса

2020-03-23 21:00 600

Основными симптомами болезни коронавируса COVID-19 являются высокая температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, чувство усталости, боль в мышцах и груди.

По словам профессора медицины и инфекционных заболеваний доктора Грега Поланда, разница между типичными симптомами аллергии, простуды, гриппа и коронавируса существует.

Пекут глаза? Течет из носа? Вероятнее всего, у вас аллергия или обычная простуда. Эксперт утверждает, что грипп и новый коронавирус влияют на другие системы и на нижние дыхательные пути. Наверняка, насморка не будет. Но появится боль в горле, кашель, температура или одышка.

Поланд советует обращать внимание на температуру тела. "При коронавирусе или гриппе, будет болеть все тело, и встать с кровати будет тяжело", - говорит врач. У заболевших может возникнуть воспаление легких из-за гриппа.

Ранние симптомы аллергии, простуды, гриппа и коронавируса могут быть похожими. А в некоторых случаях симптомы коронавируса и гриппа могут быть мягкими. В некоторых случаях коронавирус проходит в легкой форме без увеличения температуры.

Эксперт также подчеркнул, что хотя коронавирус имеет высокую смертность, не стоит забывать о гриппе, который также забирает жизни людей куда в большей степени. Доктор заявил, что в последние несколько месяцев 30 миллионов американцев были заражены гриппом. 300-500 тысяч перенесли тяжелую форму забоевания, а 30 тысяч заболевших скончались. Для контраста, коронавирус убил около 3300 человек за то же время", - сказал врач.

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