Коронавирус Кулеба: Вьезд в Украину будет доступен только после проведения теста на коронавирус

2020-03-23 22:00 390

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вьехать в Украину можно будет только после тестирования на коронавирус.

"При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Кулебы, тестирование на границе возможно только при наличии тестов. Сейчас МИД занимается этим вопросом, чтобы снизить распространение смертельного коронавируса в Украине.

Кроме того в МИДе сообщил, что пассажирские перевозки станут невозможными между другими странами.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше