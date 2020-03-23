Кулеба: Вьезд в Украину будет доступен только после проведения теста на коронавирус

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вьехать в Украину можно будет только после тестирования на коронавирус.
"При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.
По словам Кулебы, тестирование на границе возможно только при наличии тестов. Сейчас МИД занимается этим вопросом, чтобы снизить распространение смертельного коронавируса в Украине.
Кроме того в МИДе сообщил, что пассажирские перевозки станут невозможными между другими странами.
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