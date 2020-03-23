Коронавирус Кулеба: Вьезд в Украину будет доступен только после проведения теста на коронавирус

2020-03-23 22:00 390
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вьехать в Украину можно будет только после тестирования на коронавирус.

"При пересечении границы, человек должен будет пройти тестирование", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Кулебы, тестирование на границе возможно только при наличии тестов. Сейчас МИД занимается этим вопросом, чтобы снизить распространение смертельного коронавируса в Украине.

Кроме того в МИДе сообщил, что пассажирские перевозки станут невозможными между другими странами.

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