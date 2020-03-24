Коронавирус В МВД признали, что прибывшие в Украину нарушают режим 14-дневной изоляции

2020-03-26 08:39 123

При въезде в страну все эвакуированные украинцы подписывают обязательство о добровольном карантине на 14 дней, но некоторые из них сразу пытаются его нарушить. Правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса.

"Полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников относительно украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Не исключаю, что по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей", - сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Геращенко привел в качестве примера ситуацию, при которой к нему обратилась знакомая и рассказала, что рейсом из Испании в "Борисполь" прибыла девушка, которая утверждает, что никаких обязательств о 14 днях добровольного карантина с нее не брали.

Пограничники в свою очередь заверили, что девушка обязательство о самоизоляции подписала, и предоставили копию соответствующего документа. Оказалось, что девушка солгала своей матери ради того, чтобы поехать из Киева во Львов увидеть своего сына.

"Конечно, эта девушка теперь никуда не поедет. А если бы поехала, то она нарушила условия подписки о самоизоляции. Если бы факт нарушения с ее стороны был установлен полицией, то ее задержали бы и оштрафовали на 17 или даже 34 тысячи гривен", - сказал Геращенко.

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