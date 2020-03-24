Коронавирус На Буковине за день шесть детей заболели COVID-19

2020-03-24 19:00 276

Среди 13 подтвержденных накануне случаев коронавируса в Черновицкой области - шестеро детей.

В Черновицкой области среди подтвержденных во вторник, 24 марта, 13 случаев коронавируса - шестеро детей. Об этом сообщил заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в комментарии Укринформу.

"Состояние их не сложное. Вообще все дети, больные коронавирус, чувствуют себя хорошо. Только новые дети, которые в течение последних суток к нам поступили с подозрением на COVID-19, имеют температуру, а у тех детей, у которых подтвердился этот вирус, уже нет повышенной температуры. Лечение детей показывает, что в течение первых суток после госпитализации температура держится высокой, а затем лихорадка спадает и они получают уже лечение в несложной форме", - сказала Гусак.

Она подчеркнула, что из шести больных детей, в которых сегодня подтвердили коронавирус, четверо госпитализированы, а двое проходят амбулаторное лечение дома.

"Двое из этих детей - это контактные лица ранее подтвержденного случая, а другие дети - это уже родственники лиц, вернувшихся из стран, где подтверждено COVID-19", - добавила чиновница.

На данный момент в Украине 97 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 24 из которых выявлены за последние сутки.

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