Коронавирус Зараженных в сотни больше: эпидемиолог сделал пугающее заявление по коронавирусу в Украине

2020-03-24 18:00 594
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В Украине случаев заражения коронавирусом COVID-19 в сотни раз больше, чем по официальной статистике.

Об этом рассказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, кандидат медицинских наук, эпидемиолог Андрей Александрин.

"Как я уже говорил, у наших сотрудников отсутствует возможность диагностировать такой вирус, потому конечно же людей в сотни раз больше. Нужно ждать. Пока у нас не начнут массово выявлять такой коронавирус, мы не сможем ничего сделать", - отметил эпидемиолог.

Также он предположил, что в стране больше смертей от коронавируса, так как людям не ставят диагноз COVID-19.

"К массовому тестированию призвал даже глава ВООЗ - чем больше мы будем выявлять больных, тем больше у нас будет возможности изолировать людей, лечить - и они не будут представлять угрозы для окружающих. А поскольку государство наплевательски относится к этому вопросу и не проводит тестирование, то у нас никто и не выявляется", - подчеркнул Александрин.

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