Коронавирус В Минздраве рассказали, сколько украинцев могут переболеть коронавирусом

2020-03-24 18:34 282
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В Минздраве добавили, что это будет зависеть от того, как украинцы будут выполнять профилактические меры

Можно говорить о большом количестве, и про 200 тысяч и о миллионах украинцев, которые могут заболеть коронавирусом. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что это будет зависеть от того, как украинцы будут выполнять профилактические меры.

"Есть разные расчеты (сколько украинцев переболеют коронавирусом, - ред.): математическое модулирование, эпидемиологические прогнозы, есть оптимистические расчеты, поэтому Украина, учитывая все расчеты, готовится к встрече (с инфекцией, - ред.) и запускает определенные превентивные меры. Мы можем говорить о большом количестве, и о 200 тысячах и миллионах людей, которые могут заболеть", - отметил он.

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