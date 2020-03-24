Коронавирус Рынки должны работать: Минэкономики удивило заявлением во время карантина

2020-03-24 18:38 270

Несмотря на то что повсеместно в Украине в связи с карантином закрыты все рынки, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выступило за продолжение их работы. "Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов", - заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Также не будет ограничиваться работа предприятий, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, поскольку они "имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности".

Для животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий, которые "должны работать круглосуточно", уже разработаны инструкции в случае выявления работника, заразившегося коронавирусом. Их, правда, обещают обсудить с производителями. "Мы разрабатываем идею введения временного на таких объектах круглосуточного режима биобезопасности и другие рекомендации, чтобы дать возможность работать, ведь откорм животных необходимо продолжать, также надо производить продукты питания и т.д.", - сообщил замминистра.

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