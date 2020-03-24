Коронавирус Пандемия коронавируса: в оккупированном Крыму сообщили о 6 новых случаях COVID-19

2020-03-24 19:30 261
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В аннексированом Крыму подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает подконтрольный России “глава” Крыма Сергей Аксенов.

По его информации, установлено, что все заболевшие — жители полуострова, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран.

“При этом 4 заболевших — члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще 2 случая тоже завозные, на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии”, — написал Аксенов в Facebook.

Он отметил, что всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно. Крымчане госпитализированы в инфекционные отделения больниц полуострова и находятся в отдельных боксах.

Добавим, в субботу так называемая “власть” оккупированного Крыма заявила о первом случае COVID-19 на полуострове.

 

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