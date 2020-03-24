Коронавирус Как избежать заражения при посещении супермаркета: эксперт дал важные рекомендации

2020-03-24 19:15 258
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Покупка еды – одна из немногих причин, по которой можно выйти из дома. Но как это сделать, не рискуя здоровьем? Какие меры предосторожности необходимо предпринять в супермаркете?

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Джеммы дель Каньо, подготовили для вас полезные рекомендации, которые помогут вам снизить риск заражения коронавирусом.

Подготовка к покупке: список, время и расстояние

Вы должны сделать покупку в кратчайшие сроки и заранее знать, что выбирать. Для этого нужно составить список покупок и взять только то, что необходимо. Следуя этому методу, вы сэкономите деньги, время и не купите ничего лишнего.

Во-вторых, необходимо решить, когда идти в магазин. Выберите время, когда наименьший наплыв людей. Также помните, что вы должны постоянно находиться в полутора метрах от кого-либо.

Лучше ваша сумка, чем тележки и корзины

В супермаркете есть тележки и корзины. В некоторых присутствует гель и бумага для дезинфекции. Если нет другого выбора, воспользуйтесь этим, но помните, что водно-спиртовой гель не дает полного эффекта.

Если возможно, лучше идите со своей собственной сумкой.

При этом:

• Держите безопасное расстояние

• Не говорите над едой

• Не трогайте еду без перчаток

• Предполагаем, что у вас нет кашля, но если это произойдет, кашляйте в сторону предплечья и от еды

• Не трогайте свое лицо с момента входа, пока не вернетесь домой

• Используйте перчатки, чтобы выбрать фрукты и овощи

Что можно купить?

Если вы хотите посещать супермаркет реже, нужно избегать покупки свежих и скоропортящихся продуктов. Просто выберите те, которые дольше хранятся (например, апельсины, яблоки, груши, морковь, тыкву, лук-порей, цуккини и т.д).

Если вам нравятся другие продукты, но они хранятся меньше, сначала съешьте их, а потом используйте консервы или замороженную продукцию. В вашем распоряжении много полезной еды – орехи, бобовые, фрукты, яйца, овощи, рыба, курица и т.д. Благодаря этому можно вкусно и правильно питаться.

С другой стороны, старайтесь избегать нездоровой пищи: вы будете проводить много времени дома, и если искушение лежит в шкафу, пойдете за ним гораздо быстрее, чем думаете.

Тем, у кого есть дети, можно просто взять цельнозерновую муку и сделать торт.

Время платить

Еще один важный момент, который нужно иметь в виду: в очереди вы должны держать метр на расстоянии от других людей и кассира.

Старайтесь не использовать наличные деньги, это отличный передатчик вируса и других микроорганизмов. Имейте в виду, что кассиру приходится прикасаться к деньгам всех людей, которые проходят мимо, так что лучше используйте карту.

Еще лучше, если есть возможность платить с помощью мобильного телефона.

Уже дома, что сейчас?

Теперь вы должны помыть руки, вынуть еду и оставить ее на чистой и продезинфицированной поверхности.

Сумку лучше положить в стиральную машинку на 60 градусов.

Если вы собираетесь заморозить пищу, сделайте ее как можно более плоской.

Мыть фрукты и овощи нужно под струей воды, как и раньше. Если вы хотите быть спокойнее и помыть их дезинфицирующим средством для пищевых продуктов, не забудьте хорошо помыть их для полного удаления остатков.

Последним защитным барьером будет правильное приготовление пищи. В случае продуктов, которые не нужно готовить, самое главное, чтобы ваши руки и поверхности были чистыми до и после обработки.

Половина из этих советов – обычные, касающиеся безопасности пищевых продуктов и правильных методов обращения с ними. Если это поможет осознать, что безопасность начинается в отрасли, но заканчивается в вашем доме под личной ответственностью, удастся многого добиться.

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