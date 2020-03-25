Коронавирус На период карантина субсидии увеличат на 300 грн - оформить можно онлайн

2020-03-27 12:15 192
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Кабинет министров Украины поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, для этого нужно зарегистрироваться в службе занятости, это можно сделать онлайн.

Кроме того, на время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде.

Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.

Напомним, ранее было решено, что на период карантина, когда многие украинцы отправлены в отпуски за свой счет, отменять оплату за услуги ЖКХ никто не станет. Вместо этого гражданам пообещали лишь упростить процедуру получения субсидий.

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