На период карантина субсидии увеличат на 300 грн - оформить можно онлайн

Кабинет министров Украины поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, для этого нужно зарегистрироваться в службе занятости, это можно сделать онлайн.
Кроме того, на время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде.
Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий.
Напомним, ранее было решено, что на период карантина, когда многие украинцы отправлены в отпуски за свой счет, отменять оплату за услуги ЖКХ никто не станет. Вместо этого гражданам пообещали лишь упростить процедуру получения субсидий.
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