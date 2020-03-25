Коронавирус Правила получения и суммы субсидий резко изменятся: украинцам выдвинули единственное условие

2020-03-25 18:30 276

Субсидии будут давать украинцам, которые остались без работы во время карантина

Такое постановление принял Кабинет министров в среду, 25 марта

Чтобы получить субсидию нужно зарегистрироваться в службе занятости, это можно сделать онлайн.

Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий, рассказал премьер.

Помимо этого, на время карантина субсидии для оплаты ЖКУ увеличат в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной радой закона о Стабилизационном фонде.

Отметим, на время карантина из-за COVID-19 украинцев ждут некоторые послабления.

Так, с 17 марта банковским учреждениям запрещено взимать штрафы на период карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в этот период.

С 1 марта по 30 апреля 2020 в случае просрочки выплат банкам запрещается начислять штрафы и повышать процентные ставки. Это распространяется на все потребительские кредиты, которые выдают банки и финансовые компании.

Кроме того, прекращается взыскание штрафов за просроченную оплату коммунальных услуг, однако это не значит, что можно не платить вообще.

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