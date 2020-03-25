Правила получения и суммы субсидий резко изменятся: украинцам выдвинули единственное условие

Субсидии будут давать украинцам, которые остались без работы во время карантина
Такое постановление принял Кабинет министров в среду, 25 марта
Чтобы получить субсидию нужно зарегистрироваться в службе занятости, это можно сделать онлайн.
Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Главы ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий, рассказал премьер.
Помимо этого, на время карантина субсидии для оплаты ЖКУ увеличат в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной радой закона о Стабилизационном фонде.
Отметим, на время карантина из-за COVID-19 украинцев ждут некоторые послабления.
Так, с 17 марта банковским учреждениям запрещено взимать штрафы на период карантина. Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в этот период.
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