Коронавирус В Украине могут обновить список продуктов соцназначения

2020-03-25 20:00 339
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Кабинет министров Украины даст поручение Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства определить, и при необходимости обновить список продуктов социального назначения. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Правительство даст поручение определить и по необходимости обновить список продуктов социального назначения”, — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Министерство экономического развития должно провести мониторинг цен на такие продукты, чтобы исключить спекулятивный рост на продукты социальных групп, тех, которые являются товарам необходимого использования и социального значения.

Напомним, Кабинет министров Украины вносит в Раду законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Как ранее сообщалось в УНН, сегодня, 25 марта, под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится заседание Кабмина. Чиновники рассмотрят вопросы, связанные с карантином и распространением коронавируса в Украине, трансплантологии и денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции.

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