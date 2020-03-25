Коронавирус Кабмин пошел на самые жесткие меры, карантин не помог: "украинцев будут принудительно…"

2020-03-25 16:51 222
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Украинцев, заразившихся коронавирусом, будут принудительно лечить

Такое постановление принял Кабинет министров в среду, 25 марта.

Согласно документу, что учреждения здравоохранения имеют право проводить обязательное медицинское обследование лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или находились в контакте с инфицированными, даже если они отказываются от обследования.

Тоже самое касается и госпитализации или назначения карантина.

Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и которые не хотят лечиться, обследоваться и не соблюдают карантин (самоизоляцию), а также обязательной самоизоляции зараженных коронавирусом и тех, у кого есть симптомы и их контактных лиц.

Согласно распорядению, Нацполиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка возле учреждений, где будут проводить принудительное обследование и лечение украинцев.

 Как сообщалось, по состоянию на утро 25 марта, в Украине коронавирус зафиксирован у 113 человек, вспышка COVID-19 охватила 13 областей страны и столицу.
 
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