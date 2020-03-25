Коронавирус Работу маленьких рынков могут разрешить - Зеленский

2020-03-25 18:00 108
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Большие рынки будут закрыты однозначно, но в маленьких городках, там где нет магазинов, работу маленьких рынков могут разрешить, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-совещание с мэрами областных центров и председателями ОГА обсудил вопрос функционирования продовольственных рынков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 25 марта.

Зеленский отметил, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны одновременно эти рынки в населенном пункте, отметив, что во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.

"Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики является основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации. У рынков могут быть патрули, которые, например, ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно", - сказал президент.

Также во время совещания заместитель руководителя Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко подробно рассказал о том, как произошло разделение масок, комбинезонов, тестов, аппаратов ИВЛ, которые прибыли в Украину самолетом из Китая в ночь на 23 марта.

"Вчера мы выкупили нужные реагенты, и сегодня в 10 утра они были доставлены в региональные лаборатории. Наши вирусологи консультируют лаборатории по использованию предоставленных средств напрямую - в телефонном режиме или онлайн", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что торговые ограничения во время карантина смягчили. Правительство разрешило возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян во время карантина.

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