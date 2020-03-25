Коронавирус Кабмин изменил карантинные правила проезда

2020-03-25 19:26 375
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Водителям общественного транспорта разрешили заполнять 50% сидячих мест. Ранее было ограничение в 10 человек.

Правительство на заседании в среду, 25 марта, изменило правила перевозки пассажиров в общественном транспорте в период карантина.

Ранее разрешалось нахождение 10 человек в автобусах, трамваях, троллейбусах, а новым постановлением количество пассажиров в транспорте может составлять 50% от количества мест для сиденья.

При этом все пассажиры должны быть в масках.

Как известно, в Киеве и ряде других городов общественным транспортом могут пользоваться только определнные категории граждан. Вомногих городах транспорт и вовсе не работает.

Отметим, правительство также разрешило возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян во время карантина.

 

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