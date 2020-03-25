В Украине уже 136 случаев заражения коронавирусом

В Украине число зараженных коронавирусом Covid-19 выросло до 136. Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".
По его словам, сейчас новые случаи верифицируют.
"По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", - заявил Кузин.
Кроме того, с сегодняшнего дня Центр общественного здоровья каждый день в 10 часов утра будет предоставлять официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.
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