Коронавирус В Украине уже 136 случаев заражения коронавирусом

2020-03-25 21:06 453

В Украине число зараженных коронавирусом Covid-19 выросло до 136. Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

По его словам, сейчас новые случаи верифицируют.

"По состоянию на сейчас у нас уже есть информация о 136 случаях, лабораторно подтвержденных", - заявил Кузин.

Кроме того, с сегодняшнего дня Центр общественного здоровья каждый день в 10 часов утра будет предоставлять официальную информацию о ситуации с коронавирусом в Украине.

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