Мир Российский самолет Су-27 упал в Черное море

2020-03-25 21:41 1356

Истребитель пропал с экранов радаров в 50 километрах от Феодосии в Крыму.

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве уточнили, что истребитель пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии в Крыму.

Это произошло вечером, около 20:10, 25 марта. Спустя минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в этом районе.

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