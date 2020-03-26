Коронавирус Пасха дома: Зеленеский анонсировал заградительные патрули у церквей

2020-03-26 10:41 273

Для предотвращения массового скопления людей на Пасху в Офисе президента готовят для украинцев план празднования в домашних условиях. В случае с обрядами, которые проводятся только в храме, полиция будет ограничивать количество людей.

Владимир Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи в условия распространения коронавируса. Об этом сообщили в Офисе президента.

По словам президента, планируется в ближайшее время представить проект "Пасха дома", который позволит отпраздновать праздник дома.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сообщил президент.

Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать их количество. Отмечается, что рассматривается возможность размещения возле храмов и церквей патрулей.

Кроме этого, Зеленский заявил, что существует договоренность о возможном вступлении церковных представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения коронавируса. Напомним, Пасха отмечается в этом году 19 апреля.

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