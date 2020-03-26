Коронавирус Аваков рассказал о комендантском часе и отслеживании нарушителей по мобильному

2020-03-26 13:44 141

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители готовы следить за соблюдением карантина через мобильные телефоны, но это является нарушением конституционных прав украинцев.

"Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать нахождение человека.

Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения − никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека", − сообщил министр журналистам.

Также Аваков подтвердил, что полиция проводит проверки и фиксирует нарушения самоизоляции граждан, которые прибыли из-за границы. По отношению к ним применяются административные меры − штрафы и протоколы.

По словам главы МВД, если в стране объявят чрезвычайное положение, возможно введение комендантского часа.

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