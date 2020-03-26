Коронавирус В Украине учебный год завершится 1 июля, — министр образования Мандзий

2020-03-26 16:26 258
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В случае снятия карантина 24 апреля основную сессию ВНО проведут в конце июня.

26 марта и.о. министра образования Украины Любомира Мандзий на брифинге озвучила сроки окончания учебного года в связи с карантином. Так, по ее словам, до 24 апреля обучение во всех учебных заведениях будет проводиться дистанционно, а учебный год официально завершится 1 июля.

«Министерство образования разработало несколько сценариев, которые возможны, учитывая ситуацию с коронавирусом. Ожидаем, что карантин завершится 24 апреля. Но мы понимаем, что могут быть разные варианты. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или июне мы вернем детей за школьные парты, найдем время обработать тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно, и подвести итоги. Но сейчас мы можем говорить о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством – 1 июля», — заявила Мандзий.

Что касается выпускников 11-х классов, то они получат документы о полном среднем образовании только после завершения основной сессии ВНО, которую в случае если карантин закончится 24 апреля, проведут в конце июня. В противном случае основная сессия внешнего независимого тестирования состоится в августе. Соответственно, сроки вступительной кампании будут перенесены.

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