Коронавирус В Москву стягивают бронетехнику и автобусы с солдатами - что происходит

2020-03-26 17:32 1884
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В Сети сообщают о чрезвычайных мерах защиты от коронавируса

Из-за распространения смертельно опасного коронавируса Covid-19 в Москве принимаются чрезвычайные меры безопасности, в рамках которых в столицу России начали стягивать войска. Такие сообщения появились в соцсетях в четверг, 26 марта.

Пользователи Интернета начали массово публиковать видеоролики, на которых видно, что в город направляются колонны бронетехники и автобусы с солдатами.

"В Москву стягивают войска. И правильно делают, между прочим. Доброе утро, страна! Не волнуйтесь", - комментируют в Сети москвичи.

В то же время издание "Москва 24" проинформировало, что вооруженные силы РФ по поручению президента России Владимира Путина приступили к проверке на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что проверки будут организованы только на полигонах.

"Мероприятия начались в воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения. В Минобороны отметили, что главная цель проверки состоит в повышении уровня готовности подразделений для решения, связанного с борьбой с коронавирусом Covid-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что осуществляется передислокация одного из подразделений, а об участии в обеспечении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом речи не идет, увиденная же рядом интернет-пользователей колонна военной техники будет принимать участие в параде Победы.

 

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