Коронавирус В России прогнозируют смерть миллионов людей от коронавируса к маю, - документ

2020-03-26 18:30 1194

Ожидается, что госпитализация одновременно потребуется 3–4 миллионам человек

К первой декаде мая общая смертность от коронавируса в России может составить до 6 миллионов человек.

Об этом сообщает Центр Досье Михаила Ходорковского, в рапоряжении которого оказались внутренние аналитические прогнозы правительства РФ и Московской области "Отсрочка введения карантина всего на одну неделю, согласно данным отчета, увеличивает смертность в пять раз, перегружает систему здравоохранения и продлевает негативные последствия эпидемии на 1,5–2 месяца", - говорится в анализе.

В соответствии с прогнозом по России в целом, «без принятия срочных мер до 60-70% населения будет заражено в течение 3–4 месяцев», а общая смертность от коронавируса в стране к первой декаде мая может составить от 1 до 6 миллионов человек. Ожидается, что госпитализация одновременно потребуется 3–4 миллионам человек, при том что в стране всего 40 000 аппаратов ИВЛ.

Во внутренней аналитической записке Кремля, проанализированной Центром «Досье», приводятся «наиболее эффективные меры по борьбе с пандемией», которые уже достаточно длительное время используются за рубежом, но до сих пор не были применены в России:

1) массовое тестирование населения, в том числе использование мобильных приложений для самодиагностики;

2) превентивное закрытие школ, университетов и других публичных мест (перевод обучения в онлайн);

3) продуманный план правительства и быстрое оперативное реагирование правительства на ситуацию;

4) ясная и своевременная коммуникация с населением;

5) массовая мобилизация медиков, в том числе студентов медицинских вузов;

6) фискальные стимулы.

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