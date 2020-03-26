В Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 156

В Украине подтвердили еще 11 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в Украине 156 случаев заражения SARS-CoV-2.
Об этом сообщает Минздрав.
Четыре новых случая зафиксировали в Черновицкой области и семь — в Тернопольской.
Всего зафиксировано пять летальных случаев. Умерла 71-летняя женщина в Житомирской области, две женщины: 56-летняя и еще одна, возраст которой на данный момент в Минздраве не уточнили — в Ивано-Франковской, 33-летняя — в Черновицкой, 68-летний мужчина — в Тернопольской, 4 человека выздоровели.
Один человек выздоровел.
Сообщается, ччто количество летальных исходов по всему миру уже более 23 тысяч, однако, большинство заболевших переносят коронавирус в легкой форме.
Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на 26 марта превысило 500 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Так, по состоянию на 21:30 зафиксировано 520 427 случаев инфицирования коронавирусом. Умерло 23 595 человек, а выздоровело 123 322 человек.
При этом более 354 тысяч заболевших (95%) переносят болезнь в легкой форме, более 19 тысяч (5%) пациентов находятся в тяжелом состоянии.
На данный момент лидерами среди стран по количеству подтвержденных случаев являются Китай, Италия и США.
По количеству летальных исходов Италия, Испания, Китай и Иран значительно опережают другие страны.
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