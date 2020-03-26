Коронавирус В Украине количество инфицированных коронавирусом возросло до 156

2020-03-26 22:00 162

В Украине подтвердили еще 11 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в Украине 156 случаев заражения SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Минздрав.

Четыре новых случая зафиксировали в Черновицкой области и семь — в Тернопольской.

Всего зафиксировано пять летальных случаев. Умерла 71-летняя женщина в Житомирской области, две женщины: 56-летняя и еще одна, возраст которой на данный момент в Минздраве не уточнили — в Ивано-Франковской, 33-летняя — в Черновицкой, 68-летний мужчина — в Тернопольской, 4 человека выздоровели.

Один человек выздоровел.

Сообщается, ччто количество летальных исходов по всему миру уже более 23 тысяч, однако, большинство заболевших переносят коронавирус в легкой форме.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на 26 марта превысило 500 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Так, по состоянию на 21:30 зафиксировано 520 427 случаев инфицирования коронавирусом. Умерло 23 595 человек, а выздоровело 123 322 человек.

При этом более 354 тысяч заболевших (95%) переносят болезнь в легкой форме, более 19 тысяч (5%) пациентов находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент лидерами среди стран по количеству подтвержденных случаев являются Китай, Италия и США.

По количеству летальных исходов Италия, Испания, Китай и Иран значительно опережают другие страны.

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