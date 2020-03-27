Коронавирус В МВД не исключают, что могут ввести жесткий контроль местоположения граждан

2020-03-27 14:46 90
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Если эпидемия коронавируса будет быстро распространяться, в Украине могут быть приняты дополнительные спецмеры, такие как контроль местоположения с помощью технических средств, заявили в МВД.

"Сегодня идет процесс передачи данных от пограничников полиции, чтобы они выборочно контролировали граждан, чтобы они находились дома. Относительно контроля с помощью мобильных операторов. Я заявил о том, что если эпидемия будет распространяться большими темпами может быть принято решение, когда будут использоваться технические мероприятия", - отметил замглавы МВД Антон Геращенко.

По его словам, в режиме чрезвычайной ситуации граждане могут свободно передвигаться на собственном автотранспорте, пешком, там где они хотят, кроме тех случаев, которые определены зоной карантина.

На сегодня зонами карантина есть некоторые населенные пункты в Тернопольской области, где есть всплеск инфекции и село в Черновицкой области.

Они перекрыты полностью на въезд и выезд, туда пускают только автомобили с продуктами и медикаментами и машины скорой помощи, чтобы инфекция не распространялась.

В МВД добавили, что в Киеве в каждом автобусе и троллейбусе ездят сотрудники полиции и Нацгвардии, чтобы предупреждать конфликты и хулиганство, которые были в первые дни карантина .

Также принято постановление о том, что полиция на НГУ взяли под охрану все медицинские учреждения, где проводятся тестирование на коронавирус, чтобы избежать конфликтов.

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