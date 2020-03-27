Коронавирус На улицах Нью-Йорка оборудовали мобильные морги

2020-03-28 00:10 249
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

В Нью-Йорке у двух больниц развернули мобильные морги, сообщает CNN.

Местные власти приняли такое решение из-за ожидаемого роста количества умерших от коронавируса, с которыми не будут справляться больничные морги.

Стоит отметить, что по состоянию на четверг, 26 марта, в Нью-Йорке от коронавируса умерли 281 человек. Общее число заболевших превысило 21 тысячу.

Последний раз подобные меры принимали в Нью-Йорке после террористических атак 11 сентября 2001 года.

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай больше!

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

МВФ может увеличить финансирование Украины до 8 миллиардов долларов - Зеленский

2020-03-28 01:30 150

Кризис только начался, появилось срочное заявление МВФ: что теперь будет с деньгами и кредитами

2020-03-28 01:00 222

Заболеет 22 миллиона: Центр общественного здоровья сделал страшный прогноз

2020-03-28 00:45 300

Ученые назвали самый опасный период у зараженных коронавирусом

2020-03-28 00:28 264

Еще новости в разделе "Коронавирус"

МВФ может увеличить финансирование Украины до 8 миллиардов долларов - Зеленский

2020-03-28 01:30 150

Кризис только начался, появилось срочное заявление МВФ: что теперь будет с деньгами и кредитами

2020-03-28 01:00 222

Заболеет 22 миллиона: Центр общественного здоровья сделал страшный прогноз

2020-03-28 00:45 300

Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч

2020-03-28 00:35 195
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

МВФ может увеличить финансирование Украины до 8 миллиардов долларов - Зеленский 2020-03-28 01:30 150
Кризис только начался, появилось срочное заявление МВФ: что теперь будет с деньгами и кредитами 2020-03-28 01:00 222
Заболеет 22 миллиона: Центр общественного здоровья сделал страшный прогноз 2020-03-28 00:45 300
Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч 2020-03-28 00:35 195

Лента

01:30 МВФ может увеличить финансирование Украины до 8 миллиардов долларов - Зеленский
01:00 Кризис только начался, появилось срочное заявление МВФ: что теперь будет с деньгами и кредитами
00:45 Заболеет 22 миллиона: Центр общественного здоровья сделал страшный прогноз
00:35 Зеленский пообещал отправить в обсервацию 17 тысяч
00:28 Ученые назвали самый опасный период у зараженных коронавирусом
00:24 Украинцам объяснили, как по-новому оформить субсидию
00:18 Как жителям многоэтажек обеспечить свою безопасность во время коронавирусного карантина
00:16 Блокпосты и градусники: в Киеве готовят новые кардинальные меры из-за коронавируса
00:13 Наличная гривня упала почти до 30. Что будет с курсом на следующей неделе?
00:10 На улицах Нью-Йорка оборудовали мобильные морги