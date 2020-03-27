Коронавирус На улицах Нью-Йорка оборудовали мобильные морги

2020-03-28 00:10 249

В Нью-Йорке у двух больниц развернули мобильные морги, сообщает CNN.

Местные власти приняли такое решение из-за ожидаемого роста количества умерших от коронавируса, с которыми не будут справляться больничные морги.

Стоит отметить, что по состоянию на четверг, 26 марта, в Нью-Йорке от коронавируса умерли 281 человек. Общее число заболевших превысило 21 тысячу.

Последний раз подобные меры принимали в Нью-Йорке после террористических атак 11 сентября 2001 года.

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