Как жителям многоэтажек обеспечить свою безопасность во время коронавирусного карантина
2020-03-28 00:18 168
На днях власти Ирпеня "самоизолировали" многоэтажку, где у беременной подтвердили коронавирусную инфекцию, окружив здание со всех сторон с просьбой не покидать свои квартиры.
В связи с этим, Министерство развития и общин опубликовало рекомендации жителям многоквартирных домов, как обеспечить безопасность себе и своим близким во время карантина из-за коронавируса.
- Выходите из квартиры только в случае крайней необходимости
- За пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу
- Заказывайте продукты и лекарства онлайн
- Максимально избегайте скопления людей
- Держите дистанцию между людьми 1,5 метра
- Старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом
- Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно
- Проводите встречи онлайн
- Дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.)
- Избегайте касания кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток
- Пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки / дезинфекции в Киеве
- Не используйте детскими площадками
- Дезинфицируйте личные вещи.
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