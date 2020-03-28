Коронавирус Как жителям многоэтажек обеспечить свою безопасность во время коронавирусного карантина

2020-03-28 00:18 168
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На днях власти Ирпеня "самоизолировали" многоэтажку, где у беременной подтвердили коронавирусную инфекцию, окружив здание со всех сторон с просьбой не покидать свои квартиры.

В связи с этим, Министерство развития и общин опубликовало рекомендации жителям многоквартирных домов, как обеспечить безопасность себе и своим близким во время карантина из-за коронавируса.

  • Выходите из квартиры только в случае крайней необходимости
  • За пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу
  • Заказывайте продукты и лекарства онлайн
  • Максимально избегайте скопления людей
  • Держите дистанцию ​​между людьми 1,5 метра
  • Старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом
  • Ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно
  • Проводите встречи онлайн
  • Дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.)
  • Избегайте касания кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток
  • Пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки / дезинфекции в Киеве
  • Не используйте детскими площадками
  • Дезинфицируйте личные вещи.

 

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