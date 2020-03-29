По состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже достигло 418 случаев.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным ведомства, за сутки количество выявленных случаев выросло на 109.
Статистика по областям
Винницкая – 22 случая;
Волынская – 2 случая;
Днепропетровская – 6 случаев;
Донецкая – 2 случая;
Житомирская – 5 (1 летальный) случаи;
Закарпатская – 1 случай;
Запорожская – 11 случаев;
Ивано-Франковская – 41 (3 летальных) случаев;
г. Киев – 82 случая;
Киевская – 45 случаев
Кировоградская – 4;
Львовская – 5 случаев;
Луганская – 2 случая;
Одесская – 8 случаев;
Полтавская – 1 случай;
Ривненская – 9 случаев (2 летальных)
Сумская – случаев (1 летальный)
Тернопольская – 57 случаев (1 летальный)
Харьковская – 1 случай;
Херсонская – 1 случай;
Хмельницкая – 1 случай;
Черкасская – 46 случаев;
Черновицкая – 59 (1 летальный) случаев;
Черниговская – 1 случай.
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