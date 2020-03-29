Коронавирус Коронавирусом в Украине заразились 418 человек: статистика по областям

2020-03-29 10:30 7566
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По состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже достигло 418 случаев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным ведомства, за сутки количество выявленных случаев выросло на 109.

Статистика по областям

Винницкая – 22 случая;

Волынская – 2 случая;

Днепропетровская – 6 случаев;

Донецкая – 2 случая;

Житомирская – 5 (1 летальный) случаи;

Закарпатская – 1 случай;

Запорожская – 11 случаев;

Ивано-Франковская – 41 (3 летальных) случаев;

г. Киев – 82 случая;

Киевская – 45 случаев

Кировоградская – 4;

Львовская – 5 случаев;

Луганская – 2 случая;

Одесская – 8 случаев;

Полтавская – 1 случай;

Ривненская – 9 случаев (2 летальных)

Сумская – случаев (1 летальный)

Тернопольская – 57 случаев (1 летальный)

Харьковская – 1 случай;

Херсонская – 1 случай;

Хмельницкая – 1 случай;

Черкасская – 46 случаев;

Черновицкая – 59 (1 летальный) случаев;

Черниговская – 1 случай.

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