Коронавирус Количество случаев коронавируса в Украине возросло до 475, летальных — 10

2020-03-29 22:32 537

По состоянию на вечер 29 марта в Украине подтверждено 475 случаев инфицирования коронавирусом, из них 10 человек умерли.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«По состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 случаев COVID-19, лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием», — говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки обнаружили 57 новых случаев инфицирования. Десять человек умерли, шестеро уже выздоровели.

В Центре общественного здоровья отметили, что всего с начала эпидемии получили 2264 подозрения на коронавирусную инфекцию, из них 183 еще исследуют.

Ранее Минздрав обнародовал перечень из 240 больниц в Украине, которые будут принимать пациентов с коронавирусом.

Также в ведомстве заявили, что пациентов с легкой формой коронавирусной болезни госпитализировать не будут.

Больше всего в Украине болеют люди в возрасте от 31 года до 40 лет.

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