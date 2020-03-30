Коронавирус Куда свозят больных COVID-19 - в МОЗ назвали больницы первой волны

2020-03-30 09:11 291
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В Украине предусмотрено 240 медицинских для госпитализации пациентов, чье состояние ухудшается.

Как сообщается в Telegram-канале Минздрава Коронавирус-инфо, выбор этих больниц является общей позицией председателей ОГА, Минздрава и Национальной службы здоровья Украины, а приоритетным критерием выбора было определено безопасность пациентов.

"Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, не должны пересекаться с зараженными коронавирусом пациентами и безопасно проходить лечение", - указано в сообщении МОЗ.

В то же время, в министерстве отметили, что пациенты, которые испытывают симптомы коронавируса, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения.

"Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, которая не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить 103", - сообщают в Минздраве.

Также известно, что 240 специализированных учреждений - это больницы первой волны. В случае роста числа инфицированных будет увеличиваться количество больниц.

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