Чехия профинансирует модернизацию украинских больниц на более 100 млн евро

Чехия профинансирует модернизацию украинских больниц в рамках программы Ukraine Facility, выделив более 100 млн евро. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Чехия готова взять на себя финансирование обновления 13 медучреждений в семи регионах Украины. В настоящее время предварительно согласовано шесть проектов:
Ляшко отметил, что эти проекты станут реальными изменениями для пациентов, а также выразил благодарность Чехии за поддержку.
Кроме того, он совместно с министром здравоохранения Чехии Властимилом Валеком посетил Институт травматологии и ортопедии, где еженедельно проводят более 300 сложных операций для раненых военных и гражданских.
В 2025 году это учреждение присоединилось к единому медицинскому пространству, заключив договоры с НСЗУ. Недавно там завершили обновление реабилитационного отделения, что позволило вдвое увеличить количество пациентов – до 80 человек в день.