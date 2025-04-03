Политика Чехия профинансирует модернизацию украинских больниц на более 100 млн евро

2025-04-03 13:35

Чехия профинансирует модернизацию украинских больниц в рамках программы Ukraine Facility, выделив более 100 млн евро. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Чехия готова взять на себя финансирование обновления 13 медучреждений в семи регионах Украины. В настоящее время предварительно согласовано шесть проектов:

Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных – 35,27 млн евро

Ровенский областной госпиталь ветеранов войны – 18,9 млн евро

Волынская областная клиническая больница – 4,31 млн евро

Криворожская городская больница №5 – 16,57 млн евро

Городская клиническая больница №16 в Днепре – 14,93 млн евро

Киевская областная детская больница – 10,27 млн евро

Ляшко отметил, что эти проекты станут реальными изменениями для пациентов, а также выразил благодарность Чехии за поддержку.

Кроме того, он совместно с министром здравоохранения Чехии Властимилом Валеком посетил Институт травматологии и ортопедии, где еженедельно проводят более 300 сложных операций для раненых военных и гражданских.

В 2025 году это учреждение присоединилось к единому медицинскому пространству, заключив договоры с НСЗУ. Недавно там завершили обновление реабилитационного отделения, что позволило вдвое увеличить количество пациентов – до 80 человек в день.