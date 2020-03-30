Коронавирус Коронавирус в Украине: только в одной области больных 5000

2020-03-30 18:30 882
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Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает набирать обороты. На Закарпатье инфицированных Covid-19 около 5000 граждан. Об этом сообщил глава Закарпатского областного совета Михаил Ривис на своей странице в Facebook.

"Надо понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных которые ежесекундно сеют вирус", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что лабораторный центр Ужгорода получил предварительные результаты анализов методом ПРЛ более 50 людей, контактировавших с гражданкой, которая вернулась из-за границы. У 19 людей анализы показали позитивный результат Covid-19.

По словам Ривиса, районы не готовы к такому наплыву инфицированных. Например, одна такая больница может обеспечить только 70 коек для пациентов. А медики остро нуждаются в средствах индивидуальной защиты.

"Мы должны прежде позаботиться о медицинских сестрах, младшем персонале, врачах, которые на своих рабочих местах круглосуточно добросовестно и честно несут и будут нести службу", - написал глава Закарпатского облсовета.

Он призвал граждан, которые вернулись из Европы придерживаться условий карантина и максимально ограничить социальные контакты и оставаться дома.

Отметим, что официального подтверждения Минздрава о 5000 новых случаев коронавируса пока нет.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в мире насчитывается 724 327 инфицированных коронавирусом Covid-2019, число смертей достигло отметки 34 000, а число вылеченных возросло до 151 766.

В Украине на сегодня зафиксировали уже 480 больных коронавирусом. При этом только 6 человек - выздоровели, а 11 - скончались.

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