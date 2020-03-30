Коронавирус Минимум 200 евро: во Франции повысили штраф за второе нарушение карантина

2020-03-30 20:00 291
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Во Франции повысили штраф за повторное нарушение правил карантина, объявленного из-за эпидемии коронавируса. Постановление опубликовано в воскресенье, 29 марта, на сайте официального органа Французской республики.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Эдуаром Филиппом, министром юстиции Николь Беллубэ и министром по делам Заморских территорий Анник Жирарден, штраф за повторное нарушение карантина, совершенное в течение 15 дней после первого, отныне составляет 200 евро (вместо 135).

В случае его несвоевременной оплаты сумма возрастает до 450 (вместо 375).

При этом штраф за первое нарушение пока оставили без изменений — 135 евро.

За четыре нарушения, совершенные в течение 30 дней, грозит 3750 евро штрафа и до 6 месяцев тюрьмы, уточняет francetvinfo.

Карантин во Франции действует уже почти две недели, с полудня 17 марта. Он сохранится, как минимум, до 15 апреля.

По правилам карантина, нужно заполнить специальную бумагу, доступную на сайте МВД, с указанием времени и причины выхода из дома.

27 марта глава МВД Кристоф Кастанер заявил, что сотрудники полиции и жандармерии останавливали граждан для проверки уже около 3,7 миллионов раз и более 225 тысяч раз выписывали штрафы.

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